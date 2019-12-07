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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçta ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda top kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu tekrar karşılayan Halil ağlarla buluşturdu. 0-1


5. dakikada Hector Canteros'un pasıyla ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın şutu yandan auta çıktı.


15. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşu az farkla auta gitti.


31. dakikada Hector Canteros'un şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Sedat Ağçay'ın vuruşunda tekrar savunman dönen topu önünde bulan İlhan Parlak, ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Yalçın Ayhan, Alper Önal, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Ricardo Faty


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome


Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Reis, Borges, Yalçın Kayan, Mossoro, Deniz Kaddah, Yasin Öztekin, Murat Paluli


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Halil Akbunar (dk. 1) (Göztepe), İlhan Parlak (dk. 31) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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