İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Gassama'nın ortasında topa iyi yükselen Serdar Gürler kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2


58. dakikada Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahası dışından yaptığı vuruşlar topu fileler gönderdi. 1-3


81. dakikada Mossoro'nun ceza sahası içine verdiği pasta buluşan Jerome'nin vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Alper Önal dk. 77), Wilfred Moke (Cebrail Karayel dk. 63), Aydın Karabulut (Hasan Kaya dk. 69), Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Ricardo Faty


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Göztepe: Beto (Göktuğ Bakırtaş dk. 46), Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Mossoro dk. 46) , Napoleoni, Serdar Gürler (Deniz Kaddah dk. 85 ?), Jerome


Yedekler:, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Reis, Borges, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Halil Akbunar (dk. 1), Serdar Gürler (dk. 48 ve 58) (Göztepe), İlhan Parlak (dk. 31) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe), Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.