Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Gassama'nın ortasında topa iyi yükselen Serdar Gürler kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2
58. dakikada Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahası dışından yaptığı vuruşlar topu fileler gönderdi. 1-3
81. dakikada Mossoro'nun ceza sahası içine verdiği pasta buluşan Jerome'nin vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Alper Önal dk. 77), Wilfred Moke (Cebrail Karayel dk. 63), Aydın Karabulut (Hasan Kaya dk. 69), Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Ricardo Faty
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Göztepe: Beto (Göktuğ Bakırtaş dk. 46), Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Mossoro dk. 46) , Napoleoni, Serdar Gürler (Deniz Kaddah dk. 85 ?), Jerome
Yedekler:, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Reis, Borges, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Goller: Halil Akbunar (dk. 1), Serdar Gürler (dk. 48 ve 58) (Göztepe), İlhan Parlak (dk. 31) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe), Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü)