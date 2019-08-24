İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı.


58. dakikada Canteros'un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0


65. dakikada Kayserispor'da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti.


90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, İlker Takpak, İbrahim Bozbey


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Mehmet Sak (Pinto dk. 46), Moke, Sedat Akçay (Faty dk. 66), Aydın Karabulut (Hasan Kaya dk. 85 ?), Canteros, İlhan Parlak, Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Oğuzhan Orhan, Sadaev


Sportif Direktör: Adnan Erkan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Atila Turan (Yasir Subaşı dk. 65), Ziya Alkurt (Nurettin Korkmaz dk. 84 ?), Djedje, Rienstra, Mensah (Bilal Başacıkoğlu dk. 75), Henrique, Umut Bulut


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Orgill (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Umut Bulut (dk. 90+3) (İM Kayserispor)


Sarı kartlar: Aydın Karabulut, Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.