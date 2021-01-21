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Süper Lig : MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar(İlk Yarı)


16. dakikada ceza sahasının sağ kanadından içeri kat eden Saba'nın ortasında kaleciden dönen topu Hadergjonaj kendi ağlarına gönderdi. 1-0


22. dakikada ceza sahası içinde Saba'nın pasıyla topla buluşan Badji'nin şutu üstten auta çıktı.


39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Thelin'in kafa vuruşu kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sarlija, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Pintoxx, Lukasic, İbrahim Akdağ, Saba, Endri, Paintsill, Badji


Yedekler: Friedrich, Bolingi, Diousse, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Borven, Voca, Emre Güral, Atila Turan, Embiye Ayyıldız


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic


Yedekler: Erdem Canbolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Varga, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Hadergjonaj ( dk. 16 k.k) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Aytaç Kara, Hodzic, Brecka (Kasımpaşa), Endri (MKE Ankaragücü)

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