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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma MKE ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada sol kanattan Hadadi'nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu auta çıktı.


70. dakikada Sadiku'nun ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu kaleci Korcan'da kaldı.


90. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sarlija, Atakan Çankaya (Atila Turan dk. 57), Erdi Dikmen, Pintoxx, Lukasic, İbrahim Akdağ (Alper Potuk dk. 79), Saba, Endri (Voca dk. 79), Paintsill (Emre Güral dk. 64), Badji (Borven dk. 79)


Yedekler: Friedrich, Bolingi, Diousse, Şahverdi Çetin, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Sadiku (Anıl Koç dk. 80 ?), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Thelin (Varga dk. 46), Hodzic


Yedekler: Erdem Canbolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Hadergjonaj (dk.16 k.k) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Aytaç Kara, Hodzic, Brecka (Kasımpaşa), Endri, Korcan Çelikay, Atakan Çankaya, Pinto (MKE Ankaragücü)

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