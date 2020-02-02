Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin şutu direkten döndü.
48. dakikada Orgill'in ceza içinde yerde kaldı. VAR'a giden Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
50. dakikada topun başına gelen Rodrigues, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
58. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikik atışında Ricardo Quaresma'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci Korcan kurtardı.
68. dakikada gelişen Ankaragücü atağında İlhan Parlak'ın sol çaprazdan yaptığı sert şut, az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler Bahattin Duran İlker Takpak Hakan Ülker
MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker, Kitsiou, Ante Kulusic , Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Faty dk. 62), Lukasik, Lobjanıdze (Michalak dk 77), Oscar Scarione (İlhan Parlak dk. 55), Rodrigues, Orgill
Yedekler: Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Fatih Tultak, Atila Turan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kasımpaşa : Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, İlhan (Anıl Koç dk. 72), Quaresma (Doğucan Haspolat dk. 90+4 ?), Ndongla (Ahmet Hakan Demirli dk. 90+ 6 ?), Thiam
Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Çağtay Kurukalıp, Jorge Olıveıra Fernandes, Zvonımır Sarlıja
Teknik Sorumlu: Erkan Çoker
Goller: Thiam (dk.7) (Kasımpaşa) Rodrigues (dk.50) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla, Quaresma (Kasımpaşa), Faty, Orgıll, Kulusic (Ankaragücü)