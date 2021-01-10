Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda Friedrich sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.
18. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasında Ankaragücü savunması topu uzaklaştıramadı. Bu karambolde topu önünde bulan Visca şık bir şutla takımını öne geçirdi. 0-1
19. dakikada Borven'in kaleye doğru yaptığı vuruşu Başakşehir defansı Ponck çizgiden çıkararak topu uzaklaştırdı.
20. dakikada ceza sahası dışında kaleyi dar bir açıyla gören alanda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Endri Çekici geçti. Bu oyuncu şutunu direkt kaleye göndererek skora denge getiren golü kaydetti. 1-1
37. dakikada ceza sahası içinde Visca'nın kale önüne gönderdiği topa Guldbrandsen'den önce Erdi Dikmen araya girerek topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
39. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Atila Turan direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdullah Buğra Taşkınsoy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarjlia, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse, Lukasik, Endri Çekici, Borven, Merikani
Yedekler: Korcan Çelikay, Orkan Çınar, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Paintsil, Voca, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Chadli (Aleksic dk. 34 ?), Deniz Türüç, Guldbrandsen
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Demba Ba, Giuliano, Crivelli, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Endri Çekici (dk. 20) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)