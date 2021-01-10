Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topta Ankaragücü defansı topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Demba Ba takımını öne geçirdi. 1-2
84. dakikada Okan Çınar'ın altı pasa gönderdiği tehlikeli ara pasında topla buluşan Paintsil kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdullah Buğra Taşkınsoy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarjlia (Cebrail Karayel dk. 77), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Voca dk. 56), Lukasik (Orkan Çınar dk. 80 ?), Endri Çekici (Şahverdi Çetin dk. 56), Borven (Paintsil dk. 56), Merikani
Yedekler: Korcan Çelikay, Berke Gürbüz, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca(Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Crivelli dk. 76), Chadli ? (Aleksic dk. 34), Deniz Türüç (Crivelli dk. 76), Guldbrandsen (Demba Ba dk. 46)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Azubuike, Giuliano, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 18), Demba Ba (dk. 56) (Medipol Başakşehir), Endri Çekici (dk. 20) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rafael, Aleksic (Medipol Başakşehir), Atakan Çankaya, Atila Turan (MKE Ankaragücü)