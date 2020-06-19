Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir FK: 2 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 28.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftası mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi.
59. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kapan Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksic, kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi. 1-1
73. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutunda top ağlara gitti. 1-2
89. dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik (Cebrail Karayel dk. 79), Pinto (Sedat Ağçay dk. 72), Saba (Dever Orgill dk. 72), Scarione (Aydın Karabulut dk. 82 ?), Michalak (İlhan Parlak dk. 79), Rodrigues
Yedekler: Korcan Çelikay, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Rivas
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Medipol Başakşehir FK: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Ponck dk. 90 ?), İrfan Can Kahveci (Berkay Özcan dk. 87), Visca (Gulbrandsen dk. 90 ?), Aleksic (Mehmet Topal dk. 87 ?), Crivelli, Ba (Robinho dk. 56)
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rodrigues (dk. 12 pen.) (MKE Ankaragücü), Aleksic (dk. 59), Visca (dk. 73) (Medipol Başakşehir FK)
Sarı kartlar: Faty, Kitsiou, Lukasik, Rodrigues (MKE Ankaragücü), Mert Günok, Skrtel, Aleksic, Crivelli (Medipol Başakşehir)