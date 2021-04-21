Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha'nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlıja, Pinto, İbrahim Akdağ, Çekici, Geraldo, Alper Potuk, , Emre Güral, Paintsil

Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar, Saba, Assane, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega

Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Dossevi, Görkem Can, Mohamed, Özgür Çek, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Rodallega (dk. 7) (Y.Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)