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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha'nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlıja, Pinto, İbrahim Akdağ, Çekici, Geraldo, Alper Potuk, , Emre Güral, Paintsil


Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar, Saba, Assane, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega


Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Dossevi, Görkem Can, Mohamed, Özgür Çek, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Goller: Rodallega (dk. 7) (Y.Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)

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