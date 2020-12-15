Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gökhan Karadeniz'in Ender Aygören'e yaptığı faul sonucunda hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti. VAR sonucunda Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda kaleci Mohamedi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lobjanidze'nin kafa vuruşu üstten oyun alanın dışına çıktı.

64. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde bindiren Lobjanidze altı pastaki takım arkadaşı Emre Güral'a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada ceza sahasına gelen ortada Sarlija'nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil kaleci Mohamedi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Şahverdi Çetin dk. 84 ?), Atakan Çankaya, Ender Aygören (Paintsil dk. 56, Cebrail Karayel dk. 90+3 ?), Pinto, Endri Çekici, Lobjanidze, Emre Güral (Mücahit Can Akçay dk. 90+3 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

A. Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Sackey, Burak Can Çamoğlu (Katranis dk. 71), Rayane (Mirkan Aydın dk. 87 ?), Ribeiro, Akintole(Traore dk. 87 ?), Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Boupendza dk. 46), Diouf (Barbosa dk. 71)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Sarlija (dk. 69), Paintsil (dk. 89) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Gökhan Karadeniz (dk. 50) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Diouf, Boupendza, Ribeiro (A. Hatayspor), Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü)