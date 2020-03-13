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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kornere çıktı.


15. dakikada Atilla Turan'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan zorlukla kurtardı.


17. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Çaykur Rizespor futbolcusu Burak Albayrak'ın kendi kalesine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0


22. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Lukasik pas şut karışımı vuruşunda topu önünde bulan Rodrigues meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0


45+1. dakikada Samudio'nun indirdiği topa dokunan Garmash topu filelerle buluşturdu. 2-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Scarione, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Saba, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozluk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Oğulcan Çağlayan, Tunay Torun, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Orhan Ovacıklı, Boriachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kart: Michalak (MKE Ankaragücü)

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