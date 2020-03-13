İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Boldrin'in ortasında topa iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.


73. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Friedrich son anda kurtardı.


81. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı kornerde Pazdan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.


83. dakikada Kitsou'nun ortasında Rodrigues müsait durumda topa düzgün vuramadı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Scarione dk. 67), Rodrigues, Michalak (Saba dk. 75), Orgill (İlhan Parlak dk. 86 ?)


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 71), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Tunay Torun dk. 56), Diomande, Boldrin, Garmash (Sasse dk. 81 ?), Samudio, Skoda


Yedekler:, Oğulcan Çağlayan, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı, Boriachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı Kart: Moroziuk (dk. 90+5) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Michalak, Kulusic (MKE Ankaragücü), Diomande (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.