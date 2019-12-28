Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahasında buluşan Kitsiou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
59. dakikada Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Pinto'nun ceza sahasına yerden verdiği pasta buluşan Orgill'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.
66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Scarione topu kaleci Stackhowiak'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-2
78. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kazanan Rodallega kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
84. dakikada Scarione ceza sahası dışından yaptığı şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Scarione dk. 57), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Zaur Sadaev dk. 81 ?), Faty, Kitsiou, Canteros (Aydın Karabulut dk. 55), İlhan Parlak, Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Mehmet Sak, Ender Aygören, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Sapunaru dk. 62), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Mbamba dk. 87 ?), Murawski, Aissati, Sacko (Estupinan dk. 74), Barrow ?, Rodallega
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Mustafa Yumlu (dk. 22) Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor) Scarione (dk. 66 ve 84) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Barrow (dk. 10) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Orgill (MKE Ankaragücü), Murawski (Denizlispor)