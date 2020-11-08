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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


74. dakikada sağ kanatta topla buluşup ceza sahası önünde kateden Emre Güral'ın sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.


77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral'ın şutunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.


80. dakikada Fatih Karagümrük'te ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zukanovic'in şutu üst direkten döndü.


84. dakikada Adzic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.


90. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Emre Güral ağları sarstı. 2-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara


MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Atilla Turan (Mucahit Can Akçay dk. 89 ?), Diousse (Emre Güral dk. 63), Atakan Rıdvan Çankaya (Lukasik dk. 71), Lobhanidze, Adzic (Orkan Çınar dk. 89 ?), Bolingi, Borven (Şahverdi Çetin dk. 46)


Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Voca, Berke Gürbüz, Furkan Bekleviç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco , Zukanovic, Balkovec, Biglia (Koray Altınay, dk. 74), Ndao (Jimmy Durmaz dk. 74), Sabo, N'Diaye (Zeki Yıldırım dk. 90+1 ?), Aatif (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 90+1 ?)


Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk,


Teknik Direktör: Atılay Canel


Goller: Sobiech (dk. 15), Roco (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Borven (dk. 25 pen.), Emre Güral (dk. 90) (Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Zukanovic, Ndao, Roco (Fatih Karagümrük), Sarlija, Adzic, Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

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