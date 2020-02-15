Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü aldığı galibiyet sonucu ligde maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dirar'ın ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, topu kendi ağlarına yolladı. Fenerbahçe'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

75. dakikada MKE Ankaragücü Michalak'la kontra atağa çıktı. Sol kanattan topu sürükleyen Michalak, Fenerbahçeli savunma oyuncularını da çalımlayarak ceza yayı üzerinde pas bekleyen Rodrigues'le topu buluşturdu. Rodrigues topu sağına çekerek düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-0

83. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortada topu Vedat Muriqi, kafasıyla Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Topu düzelttikten sonra şutunu çeken Erdinç, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'i geçemedi.

90+6. dakikada sol kanattan Max Kruse'nin ortasında topa kafa vuran Serdar Aziz, ağları havalandırdı. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Tiago Pinto, Michalak (Pazdan dk. 87 ?), Faty, Sedat Ağçay (Atilla Turan dk. 61), Lukasik, Saba (İlhan Parlak dk. 73), Rodrigues

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Mevlüt Erdinç dk. 74), Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Emre Belezoğlu dk. 46) (Ferdi Kadıoğlu dk. 67), Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Saba (dk. 13), Rodrigues (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Isla, Luiz Gustavo (Fenerbahçe)