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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MKE Ankaragücü aldığı galibiyet sonucu ligde maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dirar'ın ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, topu kendi ağlarına yolladı. Fenerbahçe'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


75. dakikada MKE Ankaragücü Michalak'la kontra atağa çıktı. Sol kanattan topu sürükleyen Michalak, Fenerbahçeli savunma oyuncularını da çalımlayarak ceza yayı üzerinde pas bekleyen Rodrigues'le topu buluşturdu. Rodrigues topu sağına çekerek düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-0


83. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortada topu Vedat Muriqi, kafasıyla Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Topu düzelttikten sonra şutunu çeken Erdinç, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'i geçemedi.


90+6. dakikada sol kanattan Max Kruse'nin ortasında topa kafa vuran Serdar Aziz, ağları havalandırdı. 2-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Tiago Pinto, Michalak (Pazdan dk. 87 ?), Faty, Sedat Ağçay (Atilla Turan dk. 61), Lukasik, Saba (İlhan Parlak dk. 73), Rodrigues


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Mevlüt Erdinç dk. 74), Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Emre Belezoğlu dk. 46) (Ferdi Kadıoğlu dk. 67), Max Kruse, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Saba (dk. 13), Rodrigues (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 90+6) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Isla, Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

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