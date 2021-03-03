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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Ankaragücü ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, Galatasaraylı Onyekuru, topu Falcao ile buluşturdu. Topu düzelterek düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı oyuncunun şutunu kaleci Friedrich kurtardı.


55. dakikada sol kanattan topu taşıyan Ankaragüçlü Saba ceza sahası içerisinde kadar sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Saba, topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara yollayarak farkı ikiye çıkardı. 2-0


57. dakikada Galatasaraylı Mostafa, rakibi İbrahim Akdağ'a yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


73. dakikada Galatasaraylı Linnes'in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.


87. dakikada Ankaragücü'nde Saba, ikili mücadelede kaptığı topta bekletmeden sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarıya çıktı.


90+2. dakikada Galatasaray'da Donk girdiği ikili mücadelede topu sol kanattaki takım arkadaşı Kerem'e oynadı. Ceza sahası içerisine sokulan Kerem topu kaleci Friedrich'in solundan ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Friedrich dk. 41), Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Orkan Çınar dk. 90 ?), Endri Çekiçi (Lukasik dk. 90 ?), Bartolomeu (Voca dk. 72), Alper Potuk (Emre Güral dk. 72), Saba, Borven


Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diousse, Badji


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Galatasaray: Muslera, Yedlin (Linnes dk. 46), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Babel dk. 83 ?), Emre Kılınç (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Arda Turan (Falcao dk. 46), Mostafa, Onyekuru (Feghouli dk. 79)


Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Luyindama


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: İbrahim Akdağ (dk. 45+2 pen.), Saba (dk. 55) (Ankaragücü), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+2) (Galatasaray)


Kırmızı Kart: Mostafa (dk. 58) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Atila Turan, Sarlija, Saba, İbrahim Akdağ, Kitsiou (Ankaragücü), Yedlin, Etebo, Marcao, Babel (Galatasaray)

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