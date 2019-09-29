Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Ankara derbisinde MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
55. dakikada Hasan Kaya'nın köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Candeias'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
68. dakikada Orgill'in şutunda Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'den dönen topu İlhan Parlak tamamladı. 2-0
75. dakikada Zargo Toure'nin ceza sahası dışından gönderdiği şutta savunmaya çarpan topu kaleci Korcan kurtarmak isterken meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfried Moke, Sedat Ağçay, Ricardo Faty (Yalçın Ayhan dk. 88 ?), Hasan Kaya (Mehmet Sak dk. 81), İlhan Parlak (Aydın Karabulut dk. 90 ?), Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Zaur Sadaev, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Oscar Scarione, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio Ramos (Rahmetullah Berişbek dk. 72 ?), Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Nadir Çiftçi dk. 82 ?), Daniel Candeias, Sessegnon, Floyd Ayite (Bogdan Stancu dk. 62), Giovanni Sio
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Jens, Erdem Özgenç
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Daniel Candeias (dk. 55 k.k.), İlhan Parlak (dk. 68) (MKE Ankaragücü), Korcan Çelikay (dk. 75 k.k) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü) Giovanni Sio, Zargo Toure (Gençlerbirliği)