Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı )
55. dakikada Alper'in çevirdiği pasta top ceza sahasında Emre Güral'da kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin şutunda savunma son anda ayak koydu.
66. dakikada Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
70. dakikada Alper Potuk'un savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Çekiçi'nin yerden şutu kaleci Nordfeldt'ten sekti ve savunmaya çarpan top gol oldu. 2-0
76. dakikada sol kanatta Lima'nın pasıyla ceza sahasına giren Stancu, yerden köşeye düzgün bir vuruşla kaleci Korcan'ın solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. 2-1
83. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa'nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.
85. dakikada Paintsil'in verdiği pasa bekletmeden vuran Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Çekiçi (Voca dk. 87 ?), Paintsil, Alper Potuk (Erdi Dikmen dk. 90+6 ?), Börven (Emre Güral dk. 49), Badji (Geraldo dk. 46)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Michal Pazdan, , Orkan Çınar, Ali Kaan Güneren, Lukasik, , Atila Turan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen (Sio dk. 84 ?), Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Candeias, Ayite (Stancu dk. 67), Lima
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Gol: Emre Güral (dk. 66), Arda Kızıldağ (dk. 70 k.k.) (MKE Ankaragücü), Stancu (dk. 76) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Çekiçi, Sarlija, Geraldo, Paintsil (MKE Ankaragücü), Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)