Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Ankaragücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.
(Maçtan dakikalar)
3. dakikada Ankaragücü'nde Endri, topu orta sahadan sol kanattaki Paintsil'e gönderdi. Sol kanattan bekletmeden içeriye çeviren Paintsil'in topunu Lukasik tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan ceza sahası sol çaprazdan pasını Ndayishimiye'ye gönderdi. Ceza sahası yayının dışından topla buluşan Burundili oyuncunun sert ve düzgün şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
35. dakikada Ankaragüçlü Paintsil'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paintsil topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2 - 0
43. dakikada atak yönü sağ kanattan gelişen pozisyonda Malatyasporlu Zeki Yavru'nun korner çizgisi yakınından gönderdiği ortaya yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.
45. dakikada Malatyaspor ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ankaragüçlü Endri'nin ser ve düzgün şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler : Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salim Mazlum
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Erdi Dikmen, dk. 29), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca, Endri, Lukasik, Saba, Paintsil, Bolingi
Yedekler: Korcan Çelikay, Adzic,Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafezxx, Ndayishimiye, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Olcay Şahan, Fofana, Umut Bulut
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Berk Yıldız, Zuqui, Hadebe, Tetteh, Murat Akça, Chebake, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Lukasik (dk. 3), Paintsil (dk. 35 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Olcay Şahan (Yeni Malatyaspor), Kitsiou (MKE Ankaragücü)