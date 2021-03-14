İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Saba ile verkaç yapan Çekici önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can topu parmaklarının ucuyla çeldi.


60. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden kestiği pasta vuruşunu yapan Börven fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0


63. dakikada sol kanattan içeri kat eden Kitsiou topu Çekici'ye gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Ankaragücü farkı yükseltti. 3-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Kulusic, Atilla Turan, İbrahim Akdağ, Çekiçi (Orkan Çınar dk. 83 ?), Geraldo (Paintsil dk. 59), Alper Potuk (Diousse dk. 64), Saba (Emre Güral dk. 83 ?), Börven (Badji dk. 83 ?)


Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 71), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna, Diabate (Ideye dk. 64), Esiti (Zulj dk. 64), Halil Akbunar (Jahovic dk. 46), Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Börven (dk. 28 ve dk. 60), Çekici (dk. 63) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.