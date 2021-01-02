Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Malatyasporlu Karim Hafes'in, Ankaragücü orta sahasının ilk metrelerinde sol kanattan gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

69. dakikada yaşanan karambolde, topla Ankaragücü ceza sahası önünde buluşan Malatyasporlu Chebake'nin sert şutu az farkla dışarıya gitti.

76. dakikda Malatyasporlu Mustafa Eskihallaç'ın ortasına yükselen Tetteh, topu kafayla Ndayishimiye'ye ulaştırdı. Kaleci Friedrich ile karşı karşıya kalan Ndayishimiye topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1

88. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Ankaragüçlü Saba'nın ceza sahasına yolladığı ortasına ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara yollayan Borven farkı tekrar 2'ye çıkardı. 3-1

90+7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saba rakiplerini bir bir çalımlayarak topu ceza sahası yayının dışındaki Diousse'nin önüne yuvarladı. Diousse bekletmeden yaptığı vuruşta top az fakla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salim Mazlum

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou ? (Erdi Dikmen dk. 29), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca, Endri (Diousse dk. 85 ?), Lukasik (Şahverdi Çetin dk. 85 ?), Saba, Paintsil (Adzic dk. 60), Bolingi (Borven dk. 85)

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Yusuf Eren Göktaş

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Mustafa Eskihellaç dk. 68), Wallece, Semih Kaya, Karim Hafes, Ndayishimiye, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş (Topalli dk. 46) Olcay Şahan (Chebake dk. 46), Fofana, Umut Bulut (Tetteh dk. 46)

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Berk Yıldız, Zuqui, Hadebe, Murat Akça, Bülent Cevahir,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Lukasik (dk. 3), Paintsil (dk. 35 pen.), Borven (dk. 88) (MKE Ankaragücü), Ndayishimiye (dk. 76) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Karim Hafes (dk. 83) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Olcay Şahan, Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Kitsiou, Friedrich, Lukasik (MKE Ankaragücü),