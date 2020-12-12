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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 4 - İH Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Konyaspor'u 4-3 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Borven kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2


61. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Lobjanizde'nin şutu savunmadan geri döndü.


69. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun topa aşırtma şekilde kafayı vuran Skubiç takımını öne geçiren golü attı. 2-3


78. dakikada Lobjanizde'nin ceza sahası içerisine gönderdiği derinlemesine pası Paintsil düzgün bir vuruş yaparak gole çevirdi. 3-3


88. dakikada Adil Demirbağ'ın elle müdahalesi üzerine hakem Mete Kalkavan VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.


89. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Emre Güral, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-3



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir


MKE Ankaragücü: Freidrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse (Ender Aygören dk. 65), Bolingi, Endri Cekici (Emre Güral dk. 77), Lobjanidze (Atila Turan dk. 90?), Börven (Paintsil dk. 77)


Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay, Murat Sipahioğlu


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Alper Uludağ dk 80? ), Ömer Ali Şahiner (Shengelia dk. 75), Huertas (Miya dk. 85 ?)


Yedekler: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Oğuz Kaan Güçtekin, Miya, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Lobjanizde (dk. 15), Borven (dk. 48) Paintsil (dk. 78), Emre Güral (dk. 89 pen.) (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok (dk. 28), Milosevic (dk. 38), Skubic (dk. 69) (Konyaspor)


Kırmızı kart: Bolingi (dk. 90+7) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Diousse, Bolingi, Emre Güral, Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok, Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor)

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