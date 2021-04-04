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Süper Lig: MKE Ankaragücü:0 Fraport Tav Antalyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Amilton'un savunmadan dönen şutu Podolski'nin önünde kaldı. Altı pasın içinde kaleyi düşünen Podolski'nin şutuna son anda Pinto ayak koydu ve top kornere çıktı.


25. dakikada Fredy'nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya arka direkte dokunan Amilton'un kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.


31. dakikada Alper'in serbest vuruşu kaleci Boffin'in solundan auta çıktı.


36. dakikada Veysel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.


38. dakikada Nuri'nin sola çıkardığı topa yerden sert vuran Amilton'un şutu Korcan'ın solundan auta gitti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim Akdağ, Çekiçi, Lobzhanidze, Alper Potuk, Geraldo, Börven


Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Badji, Paintsil, Voca, Sarlija, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Doğukan Sinik dk. 33 ?), Nuri Şahin, Sam, Amilton, Fredy, Podolski


Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Pazdan (MKE Ankaragücü), Hakan Özmert (Antalyaspor)

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