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Süper Lig: MKE Ankaragücü:1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.


28. dakikada Atilla Turan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Kulusic, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Çekici, Geraldo, Alper Potuk, Saba, Börven


Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Badji, Paintsil, Voca, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna, Diabate, Esiti, Halil Akbunar, Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic, Jahovic, Ideye, Zulj, Murat Paluli


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Börven (dk. 28) (MKE Ankaragücü)

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