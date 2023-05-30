Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ankaragücü defansında yaşanılan anlaşmazlıktan yararlanan Icardi, bir anda topu önünde buldu. Kaleci Gökhan'ı da çalımlayan Arjantinli yıldızın boş kaleye gönderdiği top, ceza sahası gol çizgisine paralel şekilde dışarıya çıktı.

57. dakikada sol kanatta topla buluşarak ilerleyen Rashican'ın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan, gole izin vermedi.

73. dakikada Kerem'in orta sahadan gönderdiği derinlemesine ara pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan'ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-3

78. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte topa iyi yükselen Oliveira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-4

89. dakikada Yunus Akgün'ün gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem'in sol çaprazdan çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 81 ?) Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım (Hanousek dk. 46) Dokanovic, Diack (Kitsiou dk. 46) Malcuit, Milson (Beridze dk. 63) Zahid (Emre Kılınç dk. 46) Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kazımcan Karataş (Barış Alper Yılmaz dk. 64) Torreira (Midtsjö dk. 87) Oliveira (Berkan Kutlu dk. 79) Mertens (Dubois dk. 65) Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, , Kaan Ayhan, Adekugbe, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Icardi (dk. 7 ve 39), Barış Alper Yılmaz (dk. 73), Oliveira (dk. 78) (Galatasaray), Milson (dk. 16) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Diack, Mujakic (Ankaragücü)