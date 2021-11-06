Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 - Ümraniyespor: 0

Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Owusu'nun sol kanatta hakim olduğu pozisyonda topu ceza sahasında kadar sürdü. Ters köşeye yaptığı şutta meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada kale vuruşu ile topu Ümraniyespor savunmasının arkasına gönderen Akın'ın pasına Ali Kaan Güneren hakim oldu. Ceza sahasında kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta top yan filelere gitti.

53. dakikada Owusu'nun orta sahada sahip olduğu topu ceza sahasına kadar sürdü. Ceza sahası dışında Vrsajevic'in yaptığı müdahalede dengesini kaybeden Owusu'nun ters köşeye gönderdiği şut kale direğinden dönüp oyun alanında kaldı.

74. dakikada Murat Uçar'ın Ümraniyespor savunmasının arkasına gönderdiği ortaya ceza sahası dışından topa vuran Eren Derdiyok fileleri salladı. 2-0

90+3. dakikada Chahechouhe orta sahada aldığı topu ceza sahası ortasına kadar sürdü. Ceza sahası dışından çektiği şutta topu kale ile buluşturdu. 3-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi, Veli Karakaya

Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Ali Kaan Güneren, Ariyibi (Mehmet Murat Uçar dk. 66), Zahid (Chahechouhe dk. 80), İshak Çakmak (Abdullah Durak dk. 80), Owusu (Bartolomeu dk. 80), Eren Derdiyok (Nadir Çiftçi dk. 86 ?)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Bammou dk. 70), Onur Ayık (Yusuf Emre Gültekin dk. 70), Oğuz Gürbulak (Emre Nefiz dk. 55), Kartal Kayra Yılmaz (Mrsic dk. 83 ?), Rodriguez (Napoleoni dk. 55), Camara

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Muammer Denizhan Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Owusu (dk. 10), Eren Derdiyok (dk. 74), Chahechouhe (dk. 90+3) (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Vrsajevic (dk. 53) (Ümraniyespor)

Sarı Kart: Ali Kaan Güneren (Ankaragücü)