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Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1- A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanattan topla buluşan Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


18. dakikada Beridza'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.


29. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanata pasında topu alan Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese'nin şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Murat Tuğberk Curbay


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreller, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze, Moreira, Jese, Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Ariyibi, Diack, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjema, Onur Ergün, Rayane, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ribeiro, Louis, Recep Burak Yılmaz, Muhammed Mert, Varga, Kaan Kanak, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Beridze (dk. 2) (Ankaragücü)

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