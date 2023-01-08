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Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Onur Bulut'un içeriye çevirdiği topta Cardoso topu ağlarla buluşturdu. (0-1)


25. dakikada İlhan Parlak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş az farka dışarıya çıktı.


38. dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Kılınç, paslaşarak kullandı. Pası alan Marlon'un açtığı ortada Sowe, kafa vuruşuyla Ankaragücü'ne beraberliği getirdi. (1-1)


42. dakikada Carole'un rakip orta sahanın ilk metrelerden kullandığı serbest vuruşta, Campanharo önünde kalan topu az farkla dışarı gönderdi.


44. dakikada Marlon'un sol kanattan açtığı orta ile ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt gole izin vermedi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Emre Kılınç, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan Antalyalı, Beridze, Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Fıratcan Üzüm, Macheda, Arda Kumru, Furkan Ceylan


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Mane, Kemen, Campanharo, Cardoso, Gökhan Sazdağı, İlhan Parlak


Yedekler: Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Hosseini, Karımı, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Ackah, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Sowe (MKEAnkaragücü) Cardoso (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Diack, Mujakic (MKE Ankaragücü)

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