Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Kemen'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
62. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Sowe, verdiği pasla Emre Kılınç'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Emre Kılınç meşin yuvarlağı kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluşturdu. (2-1)
68. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe topu az farkla dışarı gönderdi.
90. dakikada Malcuit'in sağ kanattan kale önüne yerden attığı pasta Chatzigiovanis, altıpas içerisinden topu dışarıya gönderdi.
90+3. dakikada topu rakip savunmadan kapan Sowe, ceza sahası içinden vurduğu şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Emre Kılınç (Chatzigiovanis dk. 84), Tolga Ciğerci, Diack (Pedrinho dk. 75,), Taylan Antalyalı, Beridze (Rodrigues dk. 90+3 ?), Sowe(Macheda dk. 90+3 ?)
Yedekler: Nurullah Aslan, Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Fıratcan Üzüm, Arda Kumru, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman (Talha Sarıarslan dk. 89 ?), Carole, Mane(Ramazan Civelek dk. 74,) Kemen, Campanharo (Karimi dk. 74), Cardoso, Gökhan Sazdağı (Emrah Başsan dk. 74), İlhan Parlak (Mustafa Pektemek dk. 58)
Yedekler: Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Hosseini, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Sowe (dk. 28), Emre Kılınç (dk. 63) (MKEAnkaragücü) Cardoso (dk. 15) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Diack, Emre Kılınç, Mujakic, Tolga Ciğerci, Ömer Erdoğan (MKE Ankaragücü) Mustafa Pektemek (Kayserispor)