“Sürdürülebilir Buğday Üretimi” çalıştayında buğdayın hikayesi konuşuldu

Türkiye İş Bankası, İmece Çalıştayları çerçevesinde Ankara'da “Sürdürülebilir Buğday Üretimi” konulu çalıştay düzenledi.

Türkiye İş Bankası'nın Alman finans kuruluşu Finance in Motion ve Alman danışmanlık firması Frankfurt Okulu iş birliğiyle tarımda sürdürülebilirlik amacıyla düzenlediği “Sürdürülebilir Buğday Üretimi” konulu İmece Çalıştayı'nın ikincisi, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tarımsal üretimde buğdayın hikayesinin aktarıldığı çalıştayda, buğdayın verimli üretimi ve ekonomisi, sürdürülebilir tarım için buğdayın kritik önemi gibi konular ele alındı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzel Erdem, tarımsal üretim ve tarımsal üretim içerisindeki hikayeyi birlikte oluşturacaklarını ifade etti. Erdem, buğdayın temel gıda ürünlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Pandemide bunu çok net gördük. Dolayısıyla da buğday hayatımızın vazgeçilmez bir ürünü. Buğday konusunu bugün daha çok konuşacağız diye düşünüyorum ama bunun yanında buğdayın kendine özel, Türkiye'ye özel koşullarından kaynaklanan sorunlar var. Bu sene başında Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşadık. Türkiye buğday ithalatının neredeyse yüzde 70'ini Rusya'dan alıyor, toplam hububat ithalatının da yüzde 70'i Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Bu iki ülke savaşa girince birdenbire arz güvenliği, gıda güvenliği konusu daha önemli hale geldi. Sadece biz değil bütün dünya bu konuda endişelerini dile getirdi” dedi.

"Geleneksel yöntemlerin dışına çıkmamız gerekiyor"

Erdem, insanları bir araya getirip burada birlikte çözüm önerileri üreterek, o çözüm önerilerinden kendilerine ödevler çıkartacaklarını ifade etti. Erdem, İş Bankası olarak geleneksel bir bankacılık faaliyetinin ötesine geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Tarım ekosistemi içerisinde biz bütün paydaşlarla ilişki içerisindeyiz. Biz hiçbir zaman tarımda bu sene şu kadar kredi verdik, bu kadar kişi bizden şu tür kredi aldı bunları konuşmuyoruz. Bizim geleneksel yöntemlerin dışına çıkmamız gerekiyor, bunun farkındayız. Bu amaçla da oluşturmuş olduğumuz tarım bankacılığı ekibimizde verim konusu öncelikli konularımızdan bir tanesi ve verimi arttırmak için de teknoloji bu işin kaçınılmaz bir parçasıdır” diye konuştu.

Çalıştaya Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, kamu ve özel sektör temsilcileri, tarım teknoloji girişimcileri ve çiftçiler katıldı.