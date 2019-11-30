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Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor

Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn’de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.

Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Resulany'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ederken Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor. Yapılan tadilatın tamamlanmasının ardından eğitime devam edileceği bildirildi.

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