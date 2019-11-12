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"Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" paneli

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye’de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.


Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı.

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