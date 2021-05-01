İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Hatay’da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.

Hatay'da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda, kazı çalışmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Hatay'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.