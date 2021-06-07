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Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye kazıldığı tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kazıldığı tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay Reyhanlı'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

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