İhlas Haber Ajansı

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

Hudut güvenliği için görevinin başında olan Kahraman Mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.

Hudut güvenliği için görevinin başında olan Kahraman Mehmetçik, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

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