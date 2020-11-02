Suriyeli yetimlerden İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmirlilerin ve Türkiye'nin acısını paylaşan Suriyeli yetimler, enkaz altından çıkarılan vatandaşların isimlerini söyleyerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve 6,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından tüm Türkiye kenetlenerek yaraların sarılması için seferber oldu. Suriye İdlib'de Zemzem, Hz. Ayşe ve İman Yetim Kampında yaşamlarını sürdüren savaş mağduru Suriyeli yetim çocuklar da Türkiye'nin acısına kayıtsız kalmadı. Enkaz altından yetkililer tarafından çıkarılan depremzedelerin isimlerini söyleyen çocuklar İzmir'e ve Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.

Yetim çocuklar ellerinde “Geçmiş olsun kardeşim Umut”, “Geçmiş olsun kardeşim Buse”, “Geçmiş olsun Günay abi”, “Geçmiş olsun İnci abla”, “Geçmiş olsun Halim amca”, “Geçmiş olsun Seher teyze”, “Geçmiş olsun İzmir”, “Geçmiş olsun Türkiye” yazılı dövizlerle İzmirlilerin ve Türkiye'nin acısını paylaştıkları mesajını verdi.

Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan 3 kampta yaklaşık 700 yetim çocuk bulunuyor ve yetimlerin tüm ihtiyaçları hayırseverlerin yardımlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor.