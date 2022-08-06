Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Ankara'da sürücünün hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si ağır yaralanırken diğer 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.