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Süs bitkilerine estetik budama

Mamak Belediyesi ekipleri, ağaçların budamasının yanı sıra süs bitkilerini de estetik budayarak çevreye farklı bir görünüm kazandırıyor.


Mamak Belediyesi, vatandaşların nefes alma mekanları olan parklarda kış bakımına hız verdi. Yeşil alanların daha düzenli ve estetik görünmesini sağlamak için budama çalışmalarına hızla devam eden belediye ekipleri, ağaçların budamasının yanı sıra süs bitkilerini de estetik budayarak çevreye farklı bir görünüm kazandırıyor. Bitkilere uygulanan özel budama teknikleri sayesinde; alanlara hareketlilik kazandırılmasının yanı sıra, yapılan geometrik ve bitkisel tasarım çalışmaları; güzellikleri ve cazibeleriyle kentin estetik ve görselliğini artırıyor.



Vatandaşlardan tam not


Estetik budamaya elverişli ağaç ve süs bitkilerinin farklı bir görünümde budanması vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Sürdürülen hummalı çalışmalar sayesinde parkların sadece yazın değil, kışın da güzel görünmesi amaçlanıyor.

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