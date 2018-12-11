Süs tavukları İzmir' de yarışacak

Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasında, kümes hayvanları sevenlerini İzmir'de Gölpark Menemen Fuar merkezinde bir araya getirecek.

Türkiye süs tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Türkiye'de ikincisi düzenlenecek yarışmaya, Türkiye'den 800 den fazla süs tavuğu katılacak, 70 farklı ırk da hayvan yer alacak.

Salonun en iyi koleksiyonu, salonun en iyi horozu, salonun en iyi tavuğu gibi çeşitli dallarda süs tavukları yarışmaya girecekler.

Türkiye süs tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetistiricileri Federasyonu Başkanı Mehmet Er düzenlenecek olan Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterim ve yarışmaya tüm herkesi davet etti. Er, “Zamanı olan insanların, emeklilerin gençlerin veya çocukların bahçesinde meşgul olurken eğleneceği bir uğraş olan süs tavuğu yetiştiriciliği son yıllarda süratle gelişmekte ve büyümektedir. Hedefimiz uluslararası seviyede organizasyonlar yapmak ve uluslarararası seviyede hayvanlar yetiştirmek” dedi.

Açıklamasında Doğu Avrupa Ülkeler'i arasında oldukça popüler ve takip edilen bir ülke konumuna geldik diyen Er, hayvanseverileri 13 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir Gölpark Menemen Fuar Merkezine çağırdı.