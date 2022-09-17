Süs tavukları ve köpekler en güzel olmak için yarıştı

Yarışmalarda birinci olan hayvanlara kupalar verildi.

Anfa Altınpark'da hayvanların kendi türleri arasında güzellik yarışması yapıldı. Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz şampiyon olan tavukların özelliklerinden bahsederek, “Tavsiyeler ve güçlü yanları bölümümüz var puan kartımızda. Ne yazmışız; tipi, formu, tepesi, sakal tüyleri, gagası, ayak rengi ibiği, 4 ve 5 parak aralığı gayet iyiymiş, başarılıymış bu hayvanımızın. Tavsiye olarak da daha bakımlı bir paça olsa daha iyi olurdu diye yazmışız ve daha iyi bit görüş açısı yazmışız burada iki tavsiye aldığı için bu hayvanımız 95 puan alarak grubunda şampiyon olmaya hak kazanmış. Bu ırkımızın genel özelliklerinden bir tanesi de tepe tüylerinin de yoğun olmasıdır ama görüş açısını engellememesi gerekir. Hayvanı tuttuğumuzda göz hizasına getirdiğimizde göz teması kurabilmeliyiz ki hayvan yaşam standardından da bir şey kaybetmesin, düzgün bir şekilde yaşayabilmesi için” şeklinde konuştu.

“Her hayvanı ırkına göre tanımak lazım”

Bu işi 1 senedir yaptığını ve eğitimini yurt dışında aldığını söyleyen pet kuaförü Ezgi Cansu Baydar, “Hayvanları inanılmaz seviyorum. Onların herhangi bir şeyiyle uğraşmak beni çok mutlu ediyor. Bu iş de çok zor bir iş aslında bakarsanız. Her hayvanı ırkına göre tanımak tüy yapısına tarama yapmak, doğru banyo yaptırmak, doğru kesim yaptırmak çok önemli. Çok zor olmasının yanında inanılmaz da keyifli bir iş şampiyon da olduk bugün. Köpeğimin cinsi pomeranian. Pomeranian'lar çift katman tüye sahip oluyorlar alt kasımlarının hiçbir şekilde zarar görmemesi lazım dolayısıyla kısa tıraş asla önermiyoruz, erken tıraş asla önermiyoruz. Kronik bir rahatsızlıkları var Alopesik, Meksiki gibi. Buna maruz kalmamaları açısından çok ciddi taranıyor olmaları lazım” dedi.

2014 yılında beri köpek eğitmenliği yapan ve fuarda köpeğiyle beraber gösteri yapan Ece Önderoğlu, “Köpek eğitmek biraz dil öğrenmek dil öğrenmek gibi tekrarı yapılmazsa unutulabiliyor, gerileme oluyor. Yani o yüzden hayvan sahipleriyle biraz daha iş birliği içinde olursak o kadar verimli olur. Çok zor bir meslek, oldukça fazla tecrübe gerekiyor. Sürekli olarak 2014'ten beri bir şeyler öğreniyorum. Genellikle her ırkla çalışıyorum benim köpeğim de Border, en kolay eğitilebilen köpek olarak bilinir. Onun dışında her ırkla çalışıyorum" ifadelerini kullandı.