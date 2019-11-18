Susurluk Ticaret Odası Polatlı'nın tarihi alanlarını gezdi

10 Ekim 2017 ‘den bu yana Polatlı Ticaret Odası ile kardeş oda olan Susurluk Ticaret Odası Başkan ve Meclis Üyeleri Polatlı'yı ziyaret etti. Karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek ve reel sektöre dair görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirilen ziyarette Polatlı'nın tarihi alanları da gezildi.

2 gün süre ile Polatlı'da kalan heyet ilk olarak Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar müzesini ziyaret etti. Sakarya Savaşının önemli noktalarından olan Duatepe'de Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşayan Susurluk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kurt, Meclis Başkanı Mehmet Çetin ve Susurluk Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Ünal ve Meclis Üyelerinin ev sahipliğinde Frig Cumhuriyetinin başkenti Gordion'da tarihi yolculuk yaptı. Gezinin ikinci gününde heyet Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ünal'ı ve yönetimini, Polatlı OSB'de faaliyet gösteren Dilsizler Tarım Makinaları ve Ayçıtır Fabrikasını ziyaret etti. Susurluk Ticaret Odası yönetiminin iki günlük ilçe ziyaretinde son durak Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'in makamı oldu.

“Milli mücadelenin yaşandığı bu kutsal topraklarda olmaktan onur duyuyoruz”

Ziyarete ilişkin konuşan Susurluk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kurt, "Milli Mücadelenin yaşandığı bu kutsal topraklarda olmaktan onur duyuyoruz. Kardeş Odamız Polatlı Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde kardeş şehrimizi tanıyor, şehrin ticaret ve sanayi potansiyelini gözlemliyoruz. Bu vesileyle bizi en iyi şekilde ağırlayan başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. ticari ilişkilerimizi geliştirip birçok ortak projede yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kardeş odamızla ticari ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız”

Susurluk Ticaret Odasının Polatlı Ticaret Odasına iade-i ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, "2017 yılında imzaladığımız kardeş oda protokolü ile 3 yıldan beri kardeş odamız olan Susurluk Ticaret Odamızın değerli yönetim kurulu başkanı İlker Kurt beyefendiyi meclis başkanı Mehmet Çetin beyefendiyi ve değerli yönetimini ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaretlerimiz karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek adına olumlu katkı sunacağınız düşünüyorum. Kardeşlik protokolünün sadece kağıt üzerinde kalmaması adına birlikte ticari ilişkileri de geliştirme hedefindeyiz. Kardeş odamızı ilçemizde ağırlamaktan ve kendileri ile birlikte iki günlük ziyarette tarihi yolculuk yapmaktan Polatlımızın kurtuluş mücadelesindeki önemini anlatmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

“Ticaret hacminin geliştirilmesi için karşılıklı olarak çalışmalarımız devam etmektedir”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Polatlı Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Polatlı OSB Başkanı Erol Ünal, "Kardeş odamız ile şehirlerimiz arasında ticaret hacminin geliştirilmesi üzerine karşılıklı olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Her iki şehrin de öne çıkan değerlerinin yaşatılması konusunda işbirliğimiz artarak devam edecektir. Ben nazik ziyaretlerinden ötürü kardeş odamıza müteşekkirim” ifadesini kullandı.