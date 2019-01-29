Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Orta Doğu ve Türkiye kitabı çıktı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Orta Doğu ve Türkiye" sempozyumunda sunulan bildiriler, kitap haline getirilerek okuyucularla buluştu.

Orta Doğu bölgesi geçmiş dönemlerde olduğu gibi 20. yüzyılın başlarından itibaren de yoğun rekabet ve çatışma sürecinden geçiyor. Bu bölgenin merkezinde yer alan Türkiye, izlediği politikalar ile bölgeyi etkilerken, yaşanan tarihi gelişmelerden de etkileniyor. Bu bağlamda, yüz yılı aşkın süre içinde Türkiye'nin Orta Doğu ile ilişkilerini dönemlerine göre tanımlamak, bu ilişkilerin tarihi boyutlarını ve zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymak, Orta Doğu'nun son yüz yıl içinde toplumlar ve devletler düzeyinde geldiği noktayı anlayabilmek adına katkı sağlayacak bilgilerin yer aldığı kitap okurların beğenisine sunuldu.

100 yıl sonra bugün, yine bu kadim coğrafyada yakılan ve sürekli beslenen ateşin etkilerinin devam ettiği ortamda bu kitabın yayımlanmış olmasının önemi kaydedildi. Türkiye'nin bölge ile ilişkilerinin belirlenmesinde üretilecek politikalara kaynak teşkil edecek bilimsel verileri sağlayacak nitelikteki kitap 738 sayfadan oluşuyor. Esere Merkezin Balgat adresindeki Başkanlık binasından, Kızılay Kitap Satış Bürosu'ndan ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı genel ağ sayfası (http://www.atam.gov.tr/) üzerinden ulaşılabilecek.