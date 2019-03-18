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T129 Atak, Latin Amerika'ya çıkartma yapıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Amerika bölgesinde en büyük savunma sanayi fuarı olarak bilinen ve 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. T129 ATAK helikopteri, fuar öncesi iki farklı şehirde Brezilyalı yetkililere performansını sergileyecek.

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