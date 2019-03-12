Tacettin Dergahında 'İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı' düzenlendi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir'' dedi.

İstiklal Marşının kabulünün 98. yılında, İstiklal Marşının yazıldığı yer olan Tacettin Dergahında İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı' düzenlendi. İstiklal Marşının Mehter Takımı eşliğinde söylenmesiyle başlayan programa birçok okuldan öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bu marş bizim inkılabımızı anlatır' dediği İstiklal Marşının bir yenilenme olduğunu kaydederek, ''İstiklal Marşı Türk dilinin en güzel örneklerinden biridir, tefekkürdür, heyecandır, şanlı mazimizdir, kahramanlık destanımızdır, dik bir duruştur, milli mutabakattır, maneviyat sembolüdür'' ifadelerini kullandı.

''İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir''

İstiklal Marşının her şairin yazabileceği bir metin olmadığını vurgulayan Bakan Selçuk, Mehmet Akif Ersoy gibi milletinin acılarını, sevincini, felaketlerini hisseden ve bunları en özlü sözlerle ifade eden bir şairin böyle bir şiiri yazabileceğinin altını çizdi. Gelecek nesillere iyi bir miras bırakabilmek için çok çalışılması gerektiğine dikkat çeken Selçuk, ''Milletini tanıyan, milletinin değerleriyle bütünleşmiş, söylediklerini yaşayan, samimi, fedakar, ağlayan, ağlatan, hisseden bir sanatçı olan Akif, ancak böyle bir şiiri yazabilirdi. Yaşadığı dönemde milletin derdini, sevincini, felaketlerini en özlü ifadelerle ifade ederek, milletine kalemiyle, yaşamıyla rehberlik eden Mehmet Akif, esarete isyan eden, milletiyle ağlayan, milletiyle gülen dava ve aksiyon adamıdır. İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe,Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Hepimizin omuzlarında çocuklarımıza bırakacağımız geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak çalışmak ister, fedakarlık ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşıyabilmek için çok çalışmalıyız. Başta vatan sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşını bize hediye olarak sunan Mehmet Akif Ersoy'u ve bu güzel şiiri ölüm kalım savaşı vererek sonunda başarıya ulaşmış bir millet adına İstiklal Marşı olarak oy bilriğiyle kabul eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1. TBMM üyelerimize şükranlarımı sunuyorum'' şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da, ''Burada bir Mehmet Akif ruhu yaşıyor. Burası İstiklal Marşının yazıldığı mekandır. Bu yer bizim en mutlu olmamız gereken, devamlı ziyaret etmemiz gereken yerlerden biridir'' dedi.

İstiklal Marşını düzenledikleri farklı bir konseptte okuyan bir grup lise öğrencisi büyük beğeni topladı.

Programa Selçuk ve Argon'un yanı sıra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da katıldı.