Tacikistan Büyükelçiliğinde "Tacikistan Anayasa Günü" kutlandı

Tacikistan Anayasa Günü töreni, çok sayıda Tacikistanlı vatandaşın ve Türkiye'de eğitim gören Tacikistanlı öğrencilerin katılımıyla Tacikistan Büyükelçiliğinde düzenlendi. Tacikistan Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, düzenlenen törende İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tacikistan Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, Tacikistan Cumhuriyeti'nin 28. Anayasa Günü'nü kutlandığını ve çok sayıda vatandaşın törene katıldığını ifade ederek, “Tacikistan'ın anayasası tüm dünyadaki önde gelen ülkelerin anayasasını öğrenerek ve iş gruplarımız Amerika başta olmak üzere Rusya ve diğer önde gelen ülkelerin anayasasını öğrenip ve onun dışında bir çalışma grubu düzenlendi. Çalışma grubu da 6 Nisan 1994 yılında Tacikistan anayasasını kurdu. Tacikistan anayasası tüm insanların özgürlüğünden başlayarak tüm hukuk haklarını korumakta. Aynı zamanda Tacikistan anayasasının uluslararası standartlarına göre tüm insani hukuklarını korumaktadır” dedi.

“Herkes çok neşeli ve çok mutlu”

Tacikistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katılan Tacikistan vatandaşlarından İbrahim Bobokhonov, herkesin çok neşeli, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Böyle etkinliklere katılmak için gençlerimizin çoğu can atıyor. Büyük elçimizde sağ olsun hepimizi bir araya topladı. Topladıkları için tebriklerimizi sunuyoruz kendisine. Gençlerin hepsi çok mutlu, çok enerjili. Bugün tarih yazmak için bulunmaktalar burada. Büyükelçimize önerimiz şudur böyle etkinlikler daha çok olsun ve biz gençler bu vasıtayla kendimizle daha yakından daha samimi bir şekilde tanışalım ve ileride Tacikistan Türkiye diplomatik ilişkilerini daha iyi bir seviyeye taşıyalım” diye konuştu.

Törene katılan diğer vatandaşlardan olan Shukrona Nabotava, Bu törenin kendisi için çok mutlu ve heyecan verici bir tören olduğunu belirterek, “Bizim büyükelçimize böyle bir töreni sundukları için çok teşekkür ediyorum. Gençlik olarak bizi çok duygusallaştırıyor. Genelde ülke dışında olduğumuz için bu tür törenler, bayrağımızı görmek bu duyguyu hissettiriyor bize” şeklinde konuştu.