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Tacikistan heyetinden Diyanet'e ziyaret

Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda başkanlığındaki heyet, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda başkanlığındaki heyet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabıyon ve Tacikistan Dini İdare Başkanı Saidmukarram Abdulkodirzoda başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz, aynı inancı, medeniyeti ve kültürel zenginlikleri paylaşan insanlarız. Gönüllerin yakın olması uzakları yakın ediyor” dedi.


Tacikistan Dini İdare Başkanı Abdulkodirzoda ise kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, “Sıcak karşılamanızdan ve dostane atmosferden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu iki ülkenin çok yakın kardeşliğine ve dostluğuna işarettir” şeklinde konuştu.


Tacikistan heyetinin ziyaretinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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