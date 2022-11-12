Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.