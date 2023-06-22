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Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur.


Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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