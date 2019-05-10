Taekwondocular büyük sınav için İngiltere'ye uçtu

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonasına katılacak milli takım kafilesi İngiltere'ye gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 2019 yılının en önemli organizasyonu olan Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası 15-19 Mayıs tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenecek. Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetiminde yaklaşık 1 aydır Konya'da çalışmalarını sürdüren Taekwondo Milli Takım Kafilesi, İstanbul aktarmalı olarak şampiyonanın yapılacağı Manchester şehrine gitti.

Önemli sporcular var

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına 120 puan veren şampiyonada Türkiye'yi 8'er erkek ve kadın sporcu temsil edecek. Türkiye, kadınlarda güçlü ve tecrübeli bir ekiple şampiyonada yer alırken erkeklerde ise genç ve dinamik bir ekiple mücadele edecek. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonalarında madalya kazanmış Nur Tatar Askari, Zeliha Ağrıs, İrem Yaman, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş gibi sporcular bulunuyor. Yine 2020 yolunda önemli avantaja sahip Rukiye Yıldırım ve son gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli de kadroda yer alıyor. Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs, son dünya şampiyonu ünvanıyla şampiyonaya katılıyor. Bu 2 sporcunun yanı sıra İrem Yaman da bir önceki şampiyona da altın madalya kazanmıştı. Bu 3 sporcu İngiltere'de şampiyon olmaları durumunda 2 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın taekwondocu unvanına sahip olacaklar.

Metin Şahin: "Başarımızı tekrarlamak istiyoruz"

Türkiye, 2015 yılında Rusya'da düzenlenen şampiyonada takım halinde 3'ncü olduktan sonra 2017 yılında Güney Kore'de düzenlenen şampiyonada 182 ülke arasında 2'nci olarak büyük bir başarı elde etmişti. 2019 Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonasında ise 150 ülkeden 975 sporcu mücadele edecek. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, son 2 şampiyonada elde ettikleri başarıyı tekrarlamak istediklerini söyledi. Başkan Şahin, “Son 2 şampiyonada 2'şer dünya şampiyonu çıkararak takım halinde kürsüde yer almayı başardık. İngiltere'ye de aynı duygular içinde gidiyoruz. Takımımız iyi bir hazırlık döneminden geçti. Çok başarılı sporcularımız var. İngiltere'den başarılı olacağımıza inanıyorum. Teknik ekibimize ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklar. Burada alınacak sonuçlar doğrudan 2020'ye katılımları etkileyecek. Çok iyi pozisyonda olan sporcularımız var. Aynı zamanda İngiltere'de bu durumumuzu sağlama almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

KADINLAR: Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

ERKEKLER: Deniz Dağdelen (54 kilo), Kemal Külük (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Barış Dağ (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)